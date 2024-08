Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Ockenheim: Einbruch in Bäckerei, Polizei sucht Zeugen

Ingelheim (ots)

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurde in Ockenheim, In den Weiden in eine Bäckerei eingebrochen. Die unbekannten Täter verschafften sich durch Aufhebeln einer Tür Zugang zu den Räumlichkeiten. Im Geschäft brachen sie eine weitere Tür auf. Die Täter entwendeten einen Bewegungsmelder. Weiteres Stehlgut ist bislang nicht bekannt. Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann, wird gebeten sich mit der Polizeiinspektion Ingelheim unter der Rufnummer 06132/6551-0 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter piingelheim@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Ingelheim, übermittelt durch news aktuell