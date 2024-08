Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: Radfahrer alleinbeteiligt gestürzt

Ingelheim (ots)

In der Brüder-Grimm-Straße ereignete sich am Donnerstag, den 23. August 2024 gegen 17:20 Uhr ein Verkehrsunfall. Ein 75-Jähriger ist mit seinem Fahrrad alleinbeteiligt gestürzt und zog sich hierbei eine Verletzung am Kopf zu. Dieser wurde mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Fahrradfahrer trug zum Unfallzeitpunkt keinen Helm. Bei Verkehrsunfällen mit Radfahrenden kommt es immer wieder zu schweren Verletzungen. Dies macht deutlich, wie wichtig das Tragen eines Fahrradhelms ist. Ein Fahrradhelm verhindert keine Unfälle, aber durch Tragen eines Helmes lässt sich das Risiko schwerer Kopfverletzungen deutlich verringern.

