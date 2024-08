Bundespolizeiinspektion Bremen

BPOL-HB: Gefängnis statt Urlaub - Bundespolizisten nehmen gesuchten Betrüger fest

Bremen (ots)

Flughafen Bremen, 31.07.2024 18:30 Uhr

Bundespolizisten haben Mittwochabend einen 50-Jährigen vor seiner Urlaubsreise nach Mallorca am Bremer Flughafen festgenommen.

Wegen mehrfachen Betrugs wurde der Mann von der Staatsanwaltschaft Hamburg mit Untersuchungshaftbefehl gesucht. Die Bremer Bundespolizisten verhafteten den türkischen Staatsangehörigen noch vor seinem Abflug am Gate. Statt auf einer Strandliege am Mittelmeer wird der Türke nun seinen Sommer in einer Haftanstalt verbringen müssen.

