Polizeiinspektion Ingelheim

POL-PIING: E-Scooter-Fahrer mit 2,38 Promille gestoppt

Ingelheim (ots)

Am Samstag, 31.08.2024 gegen 01:00 Uhr wurde die Polizei in der Binger Straße in Ingelheim auf einen männlichen E-Scooter-Fahrer aufmerksam. An dem Fahrzeug befand sich entgegen der Vorschriften kein Versicherungskennzeichen. Der Fahrer fuhr zusätzlich in Schlangenlinien und wurde einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 2,38 Promille. Dem 40-jährigen Beschuldigten wurde die Weiterfahrt untersagt und eine Blutprobe entnommen. Der Fahrer muss sich nun wegen Fahrens von Fahrzeugen unter Alkoholeinfluss und Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

