Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Auto brannte in Kassel-Nordshausen: Brandstiftung nicht ausgeschlossen; Kripo bittet um Hinweise

Kassel (ots)

Kassel-Nordshausen: In der Nacht zum heutigen Dienstag kam es im Kasseler Stadtteil Nordshausen zu einem Pkw-Brand. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 3:00 Uhr wegen des im Bühlchenweg brennenden Audis alarmiert. Der am Fahrbahnrand abgestellte Pkw war im weiteren Verlauf in Vollbrand geraten und durch das Feuer zerstört worden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen. Nach ersten Erkenntnissen ist eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen. Aus diesem Grund sucht die Polizei nach Zeugen, die möglicherweise Beobachtungen im Zusammenhang mit dem Fahrzeugbrand gemacht haben und Hinweise auf dessen Ursache geben können. Hinweise nimmt die Kasseler Polizei unter Tel. 0561 - 9100 entgegen.

