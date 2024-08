Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Tempo-Kontrollen an Schulen und Kita nach den Sommerferien: 5,3 Prozent waren zu schnell

Kassel (ots)

Stadt und Landkreis Kassel:

Gemeinsam mit der Gemeinde Kaufungen und der Stadt Vellmar führte das Radarkommando der Kasseler Polizei am heutigen Montag zum Schulbeginn nach den Sommerferien Geschwindigkeitskontrollen an Schulen und einer Kita in Stadt und Landkreis Kassel durch. Zum Schutz der jüngeren Schüler und Kita-Besucher überprüften sie in der Zeit zwischen 7 Uhr und 13 Uhr das Tempo der Verkehrsteilnehmer im Bereich der Grundschule Nieste, der Kita Regenbogen in Niestetal, der Ahnatalschule in Vellmar und der Grundschule Wolfsanger/Hasenhecke. Bis auf einen Fahrer, der in Vellmar mit Tempo 55 statt der erlaubten 30 km/h gemessen wurde und nun mit einem Bußgeld sowie einem Punkt in Flensburg rechnen muss, waren an diesem Tag keine Anzeigen zu verzeichnen. Insgesamt fuhren 121 der 2.302 gemessenen Fahrer zu schnell, weshalb sie sich nun auf Verwarngelder zwischen 30 und 70 Euro einstellen müssen. Mit 5,3 Prozent lag der Anteil der zu schnell Fahrenden im Bereich der Werte vergangener Aktionen.

Schulbus mit 40 km/h im Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke gemessen

Wie das Radarkommando von den Kontrollen berichtet, hatte ein Mann auf einem Fahrrad, der mit zwei Kleinkindern unterwegs war, Verkehrsteilnehmer für kurze Zeit durch Handzeichen vor dem "Blitzer" im Stadtteil Wolfsanger/Hasenhecke gewarnt. Dennoch lag die Überschreitungsrate dort mit knapp 6 Prozent etwas höher als der Durchschnitt der Kontrollstellen. Der Spitzenreiter war mit 53 km/h unterwegs und verfehlte damit nur knapp ein Bußgeld. Zudem wurde ein Schulbus mit 40 km/h statt erlaubtem Tempo 30 gemessen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell