POL-KS: In Vorratsraum ertappter Dieb von Bewohner eingeschlossen: Schlafender 24-Jähriger festgenommen und nun in U-Haft

Kassel (ots)

Bad Karlshafen (Landkreis Kassel):

Über einen nicht alltäglichen Fall aus dem Dienst am Freitagabend berichten die Beamten der Polizeistation Hofgeismar. Die Polizisten waren gegen 19 Uhr von einem Mann aus der Gallantstraße in Bad Karlshafen gerufen worden, der einen Dieb in seinem Vorratsraum ertappt hatte. Wie er der hinzugeeilten Streife anschließend schilderte, war er zuvor durch ein klirrendes Geräusch auf den ungebetenen Gast in dem Lagerraum des Einfamilienhauses aufmerksam geworden. Als er nachschaute, stand ihm der überraschte Einbrecher mit zwei Taschen voller Lebensmittel aus seinem Kühlschrank gegenüber und versuchte zu flüchten. Dem Bewohner gelang es nach einem Gerangel den renitenten Dieb in den Vorratsraum zu manövrieren und die Tür von außen zu verschließen. Zwar drückte der Täter im weiteren Verlauf von innen die Tür auf und sprühte durch den Spalt Pfefferspray in Richtung des Bad Karlshafeners, verfehlte ihn aber glücklicherweise. Als die Streife die nachträglich mit einem Kantholz gesicherter Tür öffnete, schlug ihnen sofort ein starker Geruch von Alkohol und Pfefferspray entgegen. Der Tatverdächtige selbst lag auf einem Tisch und schlief tief und fest. Wie sich herausstellte, hatte der zuvor bereits alkoholisierte 24-Jährige bis zum Eintreffen der Polizeistreife aus mehreren Schnapsflaschen in dem Vorratsraum getrunken. Da ein Atemalkoholtest bei ihm 4,2 Promille ergab und aufgrund seines Zustandes der Verdacht einer Alkoholintoxikation bestand, brachten Rettungskräfte den Festgenommenen in ein Krankenhaus. Dort entnahm ein Arzt bei dem 24-Jährigen eine Blutprobe.

Da der Tatverdächtige mit ukrainischer Staatsangehörigkeit aktuell keinen festen Wohnsitz hat und in jüngster Vergangenheit wegen mehreren Eigentumsdelikten in Erscheinung getreten ist, wurde er nach seiner Entlassung aus dem Krankenhaus am Wochenende einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete die Untersuchungshaft gegen den 24-Jährigen an, der sich inzwischen in einer Justizvollzugsanstalt befindet. Er muss sich nun wegen räuberischen Diebstahls verantworten.

