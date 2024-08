Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fahrraddieb scheitert und flüchtet in Straßenbahn: Streife nimmt 63-Jährigen dank Zeuginnen fest

Kassel (ots)

Kassel-Vordere Westen: Dank der Beobachtungen und schnellen Mitteilung von zwei jugendlichen Zeuginnen gelang der Kasseler Polizei am gestrigen Sonntagabend die Festnahme eines mutmaßlichen Fahrraddiebs auf der Flucht in einer Straßenbahn. Der bereits bei der Polizei bekannte 63-Jährige steht im Verdacht, gegen 19:30 Uhr am Holger-Börner-Platz versucht zu haben, ein dort angeschlossenes E-Bike zu stehlen. Als ihm nicht gelang, das abgeschlossene Fahrrad zu entwenden, war er in eine Straßenbahn in Richtung Innenstadt gestiegen und geflüchtet. Aufgrund des Notrufs und der Mitteilungen der beiden Augenzeuginnen nahm eine Streife des Polizeireviers Mitte den Tatverdächtigen nur wenige Minuten später in der Straßenbahn an der Haltestelle "Karthäuser Straße" fest. Er musste die Polizisten mit zur Dienststelle begleiten. Gegen ihn wird nun wegen des versuchten Fahrraddiebstahls ermittelt. In seinem Rucksack fanden die Beamten zudem zwei nagelneue Damenhandtaschen, die der 63-Jährige eigenen Angaben zufolge für nur geringes Geld von einem Bekannten gekauft haben will. Aus diesem Grund leiteten sie ein weiteres Strafverfahren wegen des Verdachts der Hehlerei gegen den Festgenommenen ein. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell