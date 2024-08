Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: 8.000 Euro Schaden durch Vandalismus an Anbau von Martinskirche: Zeugen gesucht

Kassel (ots)

Kassel-Mitte:

Bislang unbekannte Täter haben in der vergangenen Woche durch Vandalismus am Anbau der Kasseler Martinskirche einen hohen Schaden von rund 8.000 Euro angerichtet. Wie die am gestrigen Donnerstagmorgen zur Anzeigenaufnahme eingesetzte Streife des Polizeireviers Mitte berichtet, war eine 2 x 3 Meter große Wandverglasung aus Sicherheitsglas an dem Anbau, der als seitlicher Eingang zur Kirche dient, beschädigt worden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatten die unbekannten Täter die Scheibe mutwillig mit einem unbekannten Schlagwerkzeug, das eine Spitze aufweisen dürfte, beschädigt. Die Tatzeit lässt sich nach Angaben des Hausmeisters auf den Zeitraum zwischen Donnerstagnachmittag, 15. August, 17 Uhr, und Freitagmorgen, 16. August, 8 Uhr, eingrenzen. Die weiteren Ermittlungen werden bei der Regionalen Ermittlungsgruppe der Kasseler Polizei geführt. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561-9100 bei der Kasseler Polizei.

