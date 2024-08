Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Unfall wegen auf Leipziger Straße gestoßenen Einkaufwagens: Hinweise auf unbekannten Täter erbeten

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

In einem Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, der zu einem Unfall zwischen zwei Autos auf der Leipziger Straße in Kassel führte, suchen die zuständigen Beamten der Unfallfluchtgruppe der Kasseler Polizei nach Zeugen. Ereignet hatte sich der Unfall am vergangenen Freitag gegen 14:30 Uhr. Wie die beiden beteiligten Autofahrer der gerufenen Streife des Polizeireviers Ost schilderten, waren sie nebeneinander stadteinwärts auf der Leipziger Straße unterwegs gewesen. Auf Höhe des Ölmühlenwegs habe dann plötzlich ein Mann, der auf dem rechten Bürgersteig stand, absichtlich einen leeren Einkaufswagen auf die Fahrbahn gestoßen. Der 27-jährige Fahrer eines Opel Corsa erschrak und lenkte seinen Pkw nach links, um einen Zusammenstoß mit dem Einkaufswagen zu verhindern. Dadurch kam es zur Kollision mit dem links neben ihm fahrenden Audi SQ7, der von einem 36 Jahre alten Mann gesteuert wurde. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt 5.000 Euro. Die Autofahrer gaben übereinstimmend an, dass es sich bei dem sofort weggelaufenen Täter um einen Mann mit heller Haut gehandelt habe, dessen Erscheinungsbild und Kleidung sehr ungepflegt wirkten. Woher der zurückgelassene Einkaufswagen stammte, ist bislang ungeklärt.

Wer den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe Hinweise auf den bislang unbekannten Täter geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell