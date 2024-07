Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (272/2024) Brand in Fertigungshalle in Osterode- Niemand verletzt, Ursache unklar

Göttingen (ots)

Osterode, An der Unteren Söse

Freitag, 12.Juli 2024, gegen 05:50 Uhr

OSTERODE (ms) - Bei einem Brand in einer Fertigungshalle entstand am frühen Freitagmorgen (17.07.24), gegen 05:50 Uhr, in der Straße "An der Unteren Söse" in Osterode (Landkreis Göttingen) ein Sachschaden in bisher unbekannter Höhe.

Ersten Informationen zufolge geriet eine Kaltumformpresse aus bisher unbekannten Gründen in Brand.

Die Flammen konnten von etwa 80 Kameraden der Werksfeuerwehr und den alarmierten Feuerwehren Osterode, Lasfelde und Freiheit unter Kontrolle gebracht werden und beschränkten sich nur auf die betroffene Maschine. Zudem waren Rettungswagen vor Ort.

Mitarbeitende des Unternehmens wurden nicht verletzt. Eine Gefährdung durch den Brand bestand für Anwohnende nicht.

Die weiteren Ermittlungen dauern noch an.

Zur Schadenshöhe liegen noch keine genauen Informationen vor.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell