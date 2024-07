POL-GÖ: (270/2024) Sachbeschädigung in Barbis - Geparkter Mercedes zerkratzt, Zeugen gesucht

Göttingen (ots) - Walkenried, Waldenburger Weg / Schloßstraße, Donnerstag, 04. Juli 2024 - Mittwoch, 10. Juli 2024 WALKENRIED (ms) - Zwischen Donnerstag (04.07.24) und Mittwoch (10.07.24) haben Unbekannte in zwei Fällen in Walkenried (Landkreis Göttingen) Fahrräder entwendet. Die Diebstähle ereigneten sich im Waldenburger Weg und in der Schloßstraße. Ersten ...

mehr