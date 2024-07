Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (271/2024) Unbekannte entwenden Fahrräder in Walkenried, Zeugen gesucht

Göttingen (ots)

Walkenried, Waldenburger Weg / Schloßstraße, Donnerstag, 04. Juli 2024 - Mittwoch, 10. Juli 2024

WALKENRIED (ms) - Zwischen Donnerstag (04.07.24) und Mittwoch (10.07.24) haben Unbekannte in zwei Fällen in Walkenried (Landkreis Göttingen) Fahrräder entwendet. Die Diebstähle ereigneten sich im Waldenburger Weg und in der Schloßstraße.

Ersten Informationen zufolge verschafften sich Unbekannte im Waldenburger Weg Zutritt zu einem Gartenschuppen und entwendeten ein schwarzes Mountainbike der Marke KRAFT.

In der Schloßstraße entwendeten Unbekannte ein gelbes Mountainbike der Marke BULLS, welches ordnungsgemäß in einem Hinterhof gesichert war.

Die Höhe des Diebesgutes liegt im mittleren dreistelligen Bereich.

Die Polizei fragt:

Wer hat zwischen dem 04.07.2024 und 10.07.2024 auffällige Fahrzeuge oder Personen mit den Fahrrädern in dem Bereich gesehen und kann sachdienliche Hinweise geben?

Zeugen werden gebeten, sich beim ermittelnden Polizeikommissariat Bad Lauterberg unter der Telefonnummer 05524 963-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell