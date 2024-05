Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf Mit Militäruniform auf Crossmotorrädern

Paska/ Linkenmühle (ots)

Am 09.05.2024 gegen 15:30 fuhren min. drei Fahrer auf Crossmotorrädern ohne amtliche Kennzeichen im Bereich Gössitz/ Neumannshof nahe einem Ziegenhof im öffentlichen Verkehrsraum. Weitere 20 Personen bewegten sich fußläufig in diesem Bereich. Sowohl die Motorradfahrer als auch die Peronen der Gruppe trugen einheitliche Militäruniformteile. Trotz sofortiger Entsendung von Polizeikräften konnte zunächst keine Peronengruppe wie o.b. festgestellt werden. Gegen 17:30 Uhr fuhr an der Linkenmühle bei Paska im Außenbereich der Gaststätte ebenfalls ein Motocrossfahrer in Uniform umher. Dieser Fahrer konnte zusammen mit 12 anderen Personen (männlich, deutsch, Alter zw. 19 und 40 Jahren) an einem Bungalow nahe Gössitz festgestellt werden. Der 34-jährige Fahrer des Crossmotorrads stand unter dem Einfluss von Alkohol. Aus diesem Grund wurde eine Blutentnahme angeordnet. Das Motorrad war weder zugelassen, noch versichert und wurde als Beweismittel sichergestellt. Die Durchsuchung der Personen und des Bungalows brachte keine Uniformteile zum Vorschein. Neben den verkehrsrechtlichen Verstößen ermittelt die Polizeiinspektion Saale-Orla auch wegen dem Verdacht des Verwendens von Kennzeichen verfassungsfeindlicher Symbole. Zeugen, die gegen 17:30 Uhr in der Linkenmühle waren, und Wahrnehmungen zu dem oder den Motorradfahrern und den Uniformteilen machen können, sollen sich tel. bei der Polieziinspektion Saale-Orla unter 03663-4310 oder bei jeder anderen Polizeidienststelle melden. Gleiches gilt für Zeugen, die Wahrnehmungen zu den drei Motorradfahrern und der Personengruppe bei Neumannshof machen können. Ob ein Zusammenhang mit den Personen/ Motorradfahren in Neumannshof und Linkenmühle bestand, ist ebenfalls Teil der polizeilichen Ermittlungen.

