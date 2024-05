Sonneberg (ots) - Am Dienstag, gegen 16.10 Uhr, befuhr die 18-jährige Fahrerin eines PKW in Sonneberg die Neustadter Straße und beabsichtigte nach rechts in die Friedrich-Jahn-Straße abzubiegen. Hierbei übersah sie den auf dem Radweg befindlichen 49-jährigen Fahrradfahrer und stieß mit diesem zusammen. Der Mann zog sich leichte Verletzungen zu. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

mehr