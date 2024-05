Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Wurzbach/ Rodacherbrunn (ots)

Am 08.05.2024 zwischen 18:00 Uhr und 18:45 Uhr befuhr ein bislang unkanntes Kraftfahrzeug die L2373 von Grumbach kommend in Richtung Rodacherbrunn. In der Ortslage Rodacherbrunn beabsichtigte der Fahrzeugführer an der Einmündung nach rechts in Richtung Nordhalben auf der L1095 weiterzufahren. Aufgrund zu hoher Geschwindigkeit fuhr der Fahrzeugführer jedoch geradeaus und kollidierte frontal mit einer von dort zwei aufgestellten Richtungstafeln. Am Kfz als auch an der Richtungstafel entstand Sachschaden. Dennoch entfernte sich der Fahrzeugführer pflichtwidrig von der Unfallstelle. Hinweise zu dem verantwortlichen Fahrzeugführer und dessen Kfz nimmt die Polizeiinspektion Saale-Orla tel. unter 03663-4310 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell