Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Bei Vollstreckung von Haftbefehl: Zivilfahnder entdecken gefälschte Kennzeichen und nehmen hinter Wäscheberg versteckten 36-Jährigen fest

Kassel (ots)

Baunatal (Landkreis Kassel):

Den richtigen Riecher hatten Zivilfahnder der Operativen Einheit BAB des Polizeipräsidiums Nordhessen, als sie am Dienstag einen Haftbefehl gegen einen Mann aus Baunatal vollstrecken wollten. Der 36-Jährige war wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu einer achtmonatigen Haftstrafe verurteilt worden, die er nicht angetreten hatte. Aus diesem Grund hatten die Zivilpolizisten seine Wohnanschrift in Baunatal bereits am Dienstagnachmittag aufgesucht, waren aber lediglich auf die Lebensgefährtin des Gesuchten getroffen. Als die Beamten am Abend wiederkamen, fiel ihnen unweit des Wohnhauses ein geparkter Golf auf, der am Nachmittag noch nicht dort gestanden hatte. Soweit nicht Ungewöhnliches, aber die Beamten hegten sofort den Verdacht, dass das Auto mit dem führerscheinlosen 36-Jährigen, der ihnen bereits wegen zahlreichen Verkehrsdelikten bekannt ist, im Zusammenhang stehen könnte. Eine Überprüfung ergab, dass die an dem VW angebrachten Kennzeichen auf einen Skoda zugelassen sind und sich nach Rücksprache mit der Halterin aus Naumburg auch tatsächlich am Fahrzeug befinden. Bei einer genauen Begutachtung erkannten die fachkundigen Polizisten, dass die aufgeklebten Zulassungssiegel leicht beschädigt waren.

Da der 36-Jährige schon mehrfach mit der Herstellung sogenannte "Kennzeichendoubletten" in Erscheinung getreten war, die er danach mit Zulassungssiegeln geklauter Kennzeichen versehen hatte, erhärtete sich der Tatverdacht gegen ihn, sodass die Zivilfahnder die Kennzeichen abschraubten und sicherstellten. Im Abschluss begaben sie sich erneut zu der Wohnung, wo sie diesmal den Gesuchten, der sich hinter einem Wäscheberg im Schlafzimmer versteckte, fanden und festnahmen. Wie sich anschließend herausstellte, hatte seine Lebensgefährtin den Golf gekauft, den er nicht zugelassen oder versichert, dafür aber mit den gefälschten Kennzeichen versehen hatte. Die Siegel stammten von Kennzeichen, die von zwei verschiedenen Autos in Baunatal gestohlen worden waren. Der Tatverdächtige, den die Zivilfahnder zur Verbüßung seiner Haftstrafe in die Justizvollzugsanstalt nach Wehlheiden brachten, muss sich nun wegen Urkundenfälschung, Kennzeichenmissbrauchs- und Diebstahls sowie Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell