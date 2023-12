Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Radfahrer im Kreisverkehr übersehen

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Bahnhofstraße / Up de Bookholt;

Unfallzeit: 13.12.2023, 05.40 Uhr;

Leichte Verletzungen zugezogen hat sich ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch in Vreden. Gegen 05.40 Uhr fuhr ein 23 Jahre alter Vredener im Kreisverkehr Bahnhofstraße / Up de Bookholt, als er von einem 56 Jahre alten Autofahrer angefahren wurde. Der ebenfalls aus Vreden kommende Mann war von der Straße Up de Bookholt in das Rondell eingefahren und hatte den Radfahrer übersehen. Dieser stürzte zu Boden. Der Rettungsdienst brachte den Gestürzten in ein Krankenhaus.

Dieser Unfall könnte mit einer Sichtbehinderung durch die A-Säule im Zusammenhang stehen. Das bedeutet, dass unter ungünstigen Umständen Radfahrende für Sekunden aus dem Blickfeld eines Autofahrers verschwinden. Da helfen nur gezielte Blicke links und rechts vorbei an den massiven vorderen Fahrzeugholmen. Link zu einem kurzen Video zu der Thematik: https://borken.polizei.nrw/medien/der-blinde-fleck-hinter-der-a-saeule (db)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell