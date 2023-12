POL-BOR: Gronau - Auto überschlägt sich an Engstelle

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Agathastraße; Tatzeit: zwischen 11.12.2023, 16.30 Uhr, und 12.12.2023, 10.00 Uhr; Eine Flagge des Staates Israel haben Unbekannte in Gronau-Epe gestohlen. Das 1,5 x 4 Meter große weiße Tuch mit blauen Streifen sowie einem Davidstern hing an einem Mast vor dem Amtshaus an der Agathastraße, als die Täter diese mitnahmen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo ...

