Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Renitenter Ladendieb schlägt mit Gürtelschnalle und beißt Polizisten ins Bein

Kassel (ots)

Kassel-Bettenhausen:

Für einen Polizeieinsatz sorgte am Samstagnachmittag ein 28-jähriger Mann, der nach einem Ladendiebstahl in Kassel-Bettenhausen festgenommen wurde. Der Filialleiter eines Supermarktes in der Leipziger Straße hatte die Polizei gegen 16:30 Uhr gerufen, da der Dieb zuvor beim Verlassen des Geschäfts mit Waren im Wert von knapp 50 Euro ertappt worden war und sich renitent verhielt. Auch gegenüber den gerufenen Beamten des Polizeireviers Ost, die ihm einen Platzverweis erteilten und ihn aus dem Supermarkt begleiteten, zeigte sich der in Kassel wohnende 28-Jährige äußerst aggressiv. Im weiteren Verlauf zog der unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige seinen Gürtel aus und schlug mit der Metallschnalle in Richtung der Polizisten, während er auf sie zuging, woraufhin er zu Boden gebracht und festgenommen wurde. Wie die eingesetzten Beamten berichten, versammelten sich während des Einsatzes mehrere Schaulustige, die die Festnahme mit ihrem Handy filmten. Auch auf dem Weg zum Streifenwagen versuchte der Festgenommene, den Polizisten "in die Hacken zu treten", was allerdings misslang. Der 28-Jährige wurde zur Ausnüchterung in das Polizeigewahrsam gebracht, wo er sich fortwährend aggressiv zeigte. Bei seiner Durchsuchung in einer Zelle biss er einen Polizisten in den Oberschenkel, wodurch dieser aber glücklicherweise nicht schwerer verletzt wurde. Dafür zog sich der Festgenommene selbst eine kleine Wunde im Mund zu, die nach Untersuchung durch einen gerufenen Arzt aber nicht behandlungsbedürftig war. Der polizeibekannte 28-Jährige muss sich nun wegen Ladendiebstahls und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell