Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unfallflucht in Langenholzen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld (gen) - Im Alfelder Ortsteil Langenholzen kam es in der August-Wegener-Straße, gegenüber der Ausfahrt des Aldi-Parkplatzes, zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer stieß mit seinem Fahrzeug gegen einen Verteilerkasten der ÜWL, sodass dieser stark beschädigt wurde. Am Kasten konnte blauer Farbabrieb festgestellt werden. Der Schaden wird auf etwa 2500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise auf einen Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Alfeld oder Freden in Verbindung zu setzen. Tel.: 05181-80730

