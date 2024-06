POL-HI: Diebstahl eines Kirchenfensters

Hildesheim (ots) - Holle/ Heersum (web) - Am heutigen Morgen, gegen 09:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B6/ Mittelstraße (Heersum) zu einem folgenschweren Unfall. Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 73-jährige Fahrzeugführer (aus Bockenem) eines Pkw Audi die Mittelstraße in Heersum in Rtg. B6 und wollte von dort nach links in Rtg. Hildesheim abbiegen. Zu diesem ...

mehr