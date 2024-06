Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Abbiegeunfall fordert zwei Verletzte und zieht Teilsperrung der B6 nach sich

Hildesheim (ots)

Holle/ Heersum (web) - Am heutigen Morgen, gegen 09:00 Uhr, kam es im Kreuzungsbereich der B6/ Mittelstraße (Heersum) zu einem folgenschweren Unfall.

Zum Unfallzeitpunkt befuhr der 73-jährige Fahrzeugführer (aus Bockenem) eines Pkw Audi die Mittelstraße in Heersum in Rtg. B6 und wollte von dort nach links in Rtg. Hildesheim abbiegen. Zu diesem Zeitpunkt befuhr der 26-jährige Fahrzeugführer (aus der Gemeinde Nordstemmen) eines Opel Kleintransporters die B6 aus Hildesheim kommend in Rtg. Holle. Beim Abbiegen übersah der Führer des Pkw Audi den bevorrechtigten Kleintransporter. Es kam zum Zusammenstoß der Fahrzeuge, wodurch beide Fahrzeuge erheblich beschädigt wurden und im Kreuzungsbereich bzw. der Fahrbahn der B6 zum Stillstand kamen.

Die Beifahrerin im Pkw Audi (76 Jahre) und der Fahrer des Kleintransporters wurden bei dem Verkehrsunfall verletzt und mit Rettungswagen in Krankenhäuser nach Hildesheim verbracht. Beide Personen wurden nach aktuellen Stand stationär aufgenommen.

Während der Rettungsmaßnahmen, der Unfallaufnahme und der Bergung der Fahrzeuge musste die B6 teilweise gesperrt werden. Es kam zu entsprechenden Verkehrsbehinderungen. Gegen 11:10 Uhr konnte die Fahrbahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.

Der Gesamtschaden wird auf 25.000 Euro geschätzt. Beide Pkw wurden abgeschleppt.

Neben einer Streife der Polizei in Bad Salzdetfurth und einer Streife der Polizei Hildesheim waren auch zwei Rettungswagen, zwei Abschlepper, die ehrenamtlichen Helfer der Heersumer Feuerwehr, die Straßenmeisterei Bockenem und eine Fachfirma zur Fahrbahnreinigung vor Ort.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell