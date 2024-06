Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrsunfallflucht in Gerzen - Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Alfeld OT Gerzen (msc) - Am 17.06.2024 gegen 15:20 Uhr ist es auf der Straße Am Humberg in Alfeld OT Gerzen zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Eine 18-jährige Bad Salzdetfurtherin befährt mit ihrem PKW, der Marke Toyota die B3 in Richtung Delligsen auf der rechten Fahrspur. Den bisherigen Ermittlungen nach befindet sich ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer auf der linken Fahrspur, welcher, auf Grund einer Straßenverengung, hinter dem Toyota einschert und den PKW beim Spurwechsel touchiert. Am Toyota entsteht Sachschaden in Höhe von ca. 1500EUR. Die Fahrerin bleibt unverletzt. Im Anschluss setzt der LKW seine Fahrt fort, ohne seiner gesetzlichen Meldepflicht nachzukommen. Bei dem LKW handelt es sich vermutlich um eine weiße Sattelzugmaschine, mit gelben Streifen ohne Auflieger. Die Polizei bittet Personen, welche Angaben zu dem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer machen können oder im o.g. Zeitraum eine Sattelzugmaschine ohne Auflieger zwischen Gerzen und Delligsen wahrgenommen haben und Angaben zur Aufschrift machen können, sich mit der Polizei Alfeld, unter 05181/80730 in Verbindung zu setzen.

