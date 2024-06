Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Polizei ermittelt in mehreren Fällen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung

Hildesheim (ots)

LANDKREIS HILDESHEIM - (jpm) Das Staatsschutzkommissariat der Polizeiinspektion Hildesheim ermittelt in drei voneinander unabhängigen Fällen wegen des Verdachts auf Volksverhetzung, zu denen es am zurückliegenden Wochenende im Landkreis Hildesheim gekommen sein soll.

Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich der erste Fall bereits am vergangenen Freitagabend, 14.06.2024, gegen 20:45 Uhr in der Heyersumer Straße in Nordstemmen zugetragen haben. Nach Zeugenhinweisen stehen hierbei zwei namentlich ermittelte Männer im Verdacht, auf offener Straße über eine Lautsprecherbox das Lied "L'Amour toujour" abspielt und dazu "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" skandiert zu haben. Die Beschuldigten selbst schweigen bislang zu den Vorwürfen.

Ein weiterer Vorfall wurde am späten Samstagabend (15.06.2024) im Elzer Ortsteil Wülfingen bekannt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollen mutmaßlich zwei bislang unbekannte, jüngere Männer bei einer privaten Feier im Dorfgemeinschaftshaus erschienen sein, ebenfalls das besagte Lied abgespielt und "Deutschland den Deutschen, Ausländer raus" gerufen haben, ehe sie von einem Verantwortlichen der Feier verwiesen worden seien.

Der dritte Fall wurde am heutigen Montagvormittag (17.06.2024) angezeigt und soll sich ebenfalls am Freitagabend (14.06.2024), gegen 23:45 Uhr, auf einem Grundstück in der Bad Salzdetfurther Horststraße ereignet haben. Demnach sollen mehrere Personen auch hier zu dem zur Rede stehenden Lied "Deutschland, den Deutschen" und "Ausländer raus" gegrölt haben.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu allen aufgeführten Vorfällen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05121/939-115 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell