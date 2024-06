Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Wochenendpressemeldung des Polizeikommissariats Elze für den Zeitraum vom 14.06.2024 bis 16.06.2024

Hildesheim (ots)

Fre/Hem

Tätlicher Angriff auf Polizeibeamte und Körperverletzung in Elze

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 19:50 Uhr, ereignete sich im Heilswannenweg in Elze eine Körperverletzung, bei dem ein 16-Jähriger einen 71-Jährigen gegen den Rücken trat. Am Einsatzort trafen die Beamten den Jugendlichen stark alkoholisiert auf einer Grünfläche liegend an. Beim Eintreffen der Polizei sprang er auf, begann die Beamten zu beleidigen und führte drohende Bewegungen aus. Er ging anschließend auf die Beamten zu und führte mehrere Schläge aus, ohne sie zu treffen. Ein Schlagversuch traf einen Beamten leicht am Kopf, ohne Verletzungen zu verursachen. Über einen Zeitraum von etwa 45 Minuten beruhigte sich der 16-Jährige nicht, sondern beleidigte die Beamten lautstark weiter und versuchte mehrfach, sie anzuspucken. Bei dem Jugendlichen wurde ein Atemalkoholwert von 2,38 Promille festgestellt. Nachdem der 16-Jährige schließlich unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurde er aufgrund seiner Intoxikation in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

Exhibitionist in Rheden - Zeugen gesucht

Am Freitag, den 14.06.2024, gegen 18:00 Uhr, zeigte sich auf einem Feldweg in Rheden, nahe dem dortigen Sportplatz, ein bislang unbekannter Mann gegenüber einer 64-jährigen Spaziergängerin in schamverletzender Weise. Die Frau war auf dem Feldweg unterwegs, als ihr ein Mann auffiel, der sein Geschlechtsteil entblößt hatte. Er verwickelte sie in ein Gespräch und manipulierte dabei erkennbar an seinem Glied. Der Täter forderte die Frau auf, diese Handlungen an ihm vorzunehmen. Die Frau forderte ihn daraufhin zum Gehen auf, woraufhin er sich zu Fuß auf den angrenzenden Fahrradweg zwischen Gronau und Brüggen in Richtung Leine entfernte. Glücklicherweise kam es zu keinem tätlichen Übergriff. Die vorliegende Beschreibung des Täters lautet: - Größe: ca. 1,70 m - Brillenträger (vermutlich silberne Fassung) - Bekleidung: Cap, knielange Hose und blaue Windjacke - Bartlos

Die Polizei Elze bittet mögliche weitere Geschädigte oder Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 05069/9338-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht in der Flutstraße in Elze - Zeugenaufruf

Am 15.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 15:40 Uhr und 15:45 Uhr in der Flutstraße in 31008 Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Demnach kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem ordnungsgemäß auf dem seitlichen Parkstreifen abgestellten Pkw. Anschließend entfernte sich der Unfallflüchtige von der Unfallstelle ohne sich um schadensregulierende Maßnahmen zu bemühen. Der Schaden wird auf ca. 300 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 zu melden.

Verkehrsunfallflucht beim Kleingartenverein in Elze - Zeugenaufruf

Am 15.06.2024 kam es in der Zeit zwischen 09:30 Uhr und 10:23 Uhr bei dem Kleingartenverein in der Schmiedetorstraße in Elze zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer eines blauen Pkws touchierte beim Ein-oder Ausparken den davor ordnungsgemäß abgestellten Pkw. Anschließend entfernt sich der Unfallflüchtige von der Unfallstelle ohne sich um schadenregulierende Maßnahmen zu bemühen. Der Schaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeikommissariat Elze unter der Telefonnummer 05068/9338-0 zu melden.

Sachbeschädigung durch Graffiti in der Hauptstraße in Elze

In der Nacht vom 15.06.2024 auf den 16.06.2024 besprüht ein bislang unbekannter Täter in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 08:00 Uhr die Fensterscheibe eines Restaurants in der Hauptstraße in 31008 Elze mit weißer Farbe. Bei den Beschmutzungen sind unter anderem der Schriftzug "A.C.A.B." sowie ein politisches Symbol erkennbar. Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei dem Polizeikommissariat in Elze unter der Telefonnummer 05068 /9338-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell