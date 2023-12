POL-BOR: Gronau - Drei Verletzte bei Unfall auf der B 70

Gronau-Epe (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Tatzeit: 15.12.2023, 17.30 Uhr; In schamverletzender Weise soll sich ein bisher unbekannter Mann am Freitag mehreren Jugendlichen in Gronau-Epe gezeigt haben. Nach Angaben der Geschädigten habe sich ein pummeliger, 170 bis 180 Zentimeter großer Mann gegen 17.30 Uhr mit entblößtem Genital am Eingangsbereich eines Discounters an der Gronauer Straße aufgehalten. ...

