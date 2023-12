Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Exhibitionist in Epe

Gronau-Epe (ots)

Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße;

Tatzeit: 15.12.2023, 17.30 Uhr;

In schamverletzender Weise soll sich ein bisher unbekannter Mann am Freitag mehreren Jugendlichen in Gronau-Epe gezeigt haben. Nach Angaben der Geschädigten habe sich ein pummeliger, 170 bis 180 Zentimeter großer Mann gegen 17.30 Uhr mit entblößtem Genital am Eingangsbereich eines Discounters an der Gronauer Straße aufgehalten. Er sei mit einem blauen T-Shirt, einer grauen Hose und einer schwarzen dünnen Jacke bekleidet gewesen.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer kann Angaben zu dieser Straftat machen oder hat verdächtige Beobachtungen gemacht? Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (Telefon 02562 / 926-0). (mh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell