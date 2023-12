POL-BOR: Vermisster 48-Jähriger Bocholter wohlbehalten angetroffen

Vreden (ots) - Brandort: Vreden, Wüllener Straße; Brandzeit: 16.12.23, ca. 00.40 Uhr; In der Nacht zum Samstag musste die Feuerwehr gegen 00.40 Uhr auf einem Firmengelände an der Wüllener Straße eine brennende Mülltonne löschen. Es ist davon auszugehen, dass der Brand in dem gelben Abfallbehältnis bewusst gelegt wurde. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260. (fr) Kontakt für ...

