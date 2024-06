Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sachbeschädigungen im Zuständigkeitsbereich des PK Elze

(zei)Betheln - Dorfstraße

Im Zeitraum zwischen dem 10.06.24, 24:00 Uhr und dem 16.06.24 um 15:00 Uhr kam es in der Dorfstraße im Ortsteil Betheln zu einer Sachbeschädigung an einem Fenster. Dabei warf ein bislang unbekannter Täter einen Pflasterstein in ein Fenster, wodurch dieses zerstört wurde.

Elze - Enge Straße

Im Zeitraum zwischen dem 16.06.24, 19:45 Uhr und dem 17.06.24 um 07:30 Uhr beschmierte ein bislang unbekannter Täter ein Brückengeländer und einen Steinpfeiler mit einem verfassungsfeindlichen Symbol. Die Polizei Elze hat ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen eingeleitet.

Personen, die Angaben zu den Sachverhalten machen können werden gebeten, sich bei der Polizei Elze unter der 05068 93380 zu melden.

