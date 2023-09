Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: BAB 8

Leonberg: Nach Verkehrsunfall weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Am Montag (25.09.2023) kam es gegen 18:00 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Leonberg-West der Bundesautobahn 8 zu einem Verkehrsunfall. Ein 63-jähriger Fahrer eines Kleintransporters befuhr die BAB 8 von Stuttgart kommend in Richtung Karlsruhe, fuhr an der Anschlussstelle Leonberg-West ab und ordnete sich an einer roten Ampel am Kreuzungsbereich zur Südrandstraße auf dem Geradeausfahrstreifen ein. Ihm folgte ein 39-jähriger Lenker eines Audi, der sich auf dem Rechtsabbiegestreifen einordnete. Mutmaßlich aufgrund seiner Alkoholisierung geriet er hierbei zu weit nach links und kollidierte mit dem Heck des Kleintransporters. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 5.000 Euro. Nach einem kurzen Wortwechsel beider Fahrzeuglenker, flüchtete der 39-Jährige von der Unfallstelle. Alarmierte Beamte stellten den 39-Jährigen an dessen Wohnanschrift fest. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest bei dem Mann ergab einen Wert von rund 2,5 Promille. Er musste sich in einem Krankenhaus einer Blutentnahme unterziehen, sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Bereits im Vorfeld soll es im Bereich der Kreisstraße 1060 zwischen Rutesheim und Renningen zu Gefährdungen im Straßenverkehr durch den 39-Jährigen sowie zu einem möglichen Verkehrsunfall gekommen sein. Die Verkehrspolizeiinspektion Ludwigsburg, Tel. 0711 6869-0 oder Mail stuttgart-vaihingen.vpi@polizei.bwl.de, sucht weitere Geschädigte und bittet diese sich zu melden.

