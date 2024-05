Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Unfall mit zwei Leichtverletzten

Olpe (ots)

Am Mittwoch gegen 22:45 Uhr befuhr ein 19-jähriger mit einem hoch motorisierten BMW die Siegener Straße in Olpe in Rtg. Lütringhausen. Nach einem Überholmanöver geriet er in Höhe der Hausnr. 2 ins schlingern und kam von der Fahrbahn ab. Anschließend fuhr er weiter über eine Wiese und prallte derart gegen einen geparkten Mazda, dass dieser in der Folge aus der Parklücke heraus quer auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der 19-jährige und seine 16-jährige Beifahrerin verletzten sich dabei leicht und wurden durch den Rettungsdienst dem Krankenhaus zugeführt. Es entstand Sachschaden im fünfstelligen Bereich, beide Fahrzeuge wurden total beschädigt. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten musste die Siegener Str. voll gesperrt werden. Nach derzeitigem Stand wird ursächlich von einem Geschwindigkeitsverstoß ausgegangen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell