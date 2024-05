POL-OE: Polizei bittet um Hinweise: Sachbeschädigungen auf Hotelgelände

Olpe (ots) - Am Montag (27. Mai) hat ein Unternehmensvertreter auf der Polizeiwache Olpe Anzeige aufgrund der mehrfachen Sachbeschädigung eines Firmengebäudes in der Oberveischeder Straße erstattet. Nach derzeitigem Ermittlungsstand haben unbekannte Täter in den vergangenen drei Wochen mehrfach die Rückseite des neuwertigen Gebäudes mit Steinen beworfen So beschädigten die Unbekannten unter anderem den Putz der ...

