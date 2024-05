Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss

Lennestadt (ots)

Ein Auffahrunfall zwischen zwei Fahrzeugen hat sich am Dienstag (28. Mai) gegen 12:40 Uhr auf der B 55 in Oberelspe ereignet. Zunächst befuhr ein 71-Jähriger mit seinem Wagen die Straße. Er beabsichtigte, mit seinem Auto in die Burbecker Straße abzubiegen. Dafür bremste er den Pkw ab. Ein ihm folgende 46-jährige Autofahrer fuhr auf den bremsenden Pkw auf. Durch den Aufprall wurde der 71-Jährige leicht verletzt. Es entstand an beiden Fahrzeugen Sachschaden im dreistelligen Eurobereich.

Bei der Unfallaufnahme ergaben sich für die Polizeibeamten bei dem 46-Jährigen Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Mann wurde für eine Blutentnahme zur Polizeiwache gebracht. Zudem wurde der Führerschein sichergestellt, die Weiterfahrt untersagt und eine entsprechende Anzeige geschrieben.

