POL-PIING: Betrunkener Fahrzeugführer verursacht Verkehrsunfall und flüchtet anschließend

Ingelheim (ots)

Am Sonntagmorgen gegen 02:06 Uhr verursachte ein PKW Führer einen Verkehrsunfall auf einem Parkplatz in der Ingelheimer Straße in Schwabenheim. Aufmerksame Zeugen nahmen den Verkehrsunfall war und machten den Fahrzeugführer auf den Verkehrsunfall aufmerksam, jedoch verließ dieser die Verkehrsunfallörtlichkeit in unbekannte Richtung. Durch die Aussagen der Zeugen konnte die Polizei den mutmaßlichen Fahrzeugführer ermitteln. Der Fahrer und das am Unfall beteiligte Fahrzeug konnten an der Wohnanschrift angetroffen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest führte zu einem Ergebnis von 1,68 Promille. Ebenfalls konnte durch die Polizei in der Hofeinfahrt an der Wohnanschrift ein weiteres Fahrzeug vorgefunden werden, welches augenscheinlich einen frischen Schaden aufwies. Ob die Schäden durch den ermittelnden Fahrzeugführer verursacht wurden, bedarf weitere Ermittlungen. Der Führerschein des Fahrzeugführers wurde sichergestellt. Des Weiteren wurde ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Sollten im Bereich Schwabenheim Ingelheimer Straße/Friedensstraße weitere Fahrzeuge mit frischen Beschädigungen vorgefunden werden, bittet die Polizei Ingelheim die Fahrzeughalter sich auf hiesiger Dienststelle unter der 06132-65510 telefonisch zu melden.

