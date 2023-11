Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Einbrecher treiben ihr Unwesen in Neuss und Meerbusch

Neuss / Meerbusch (ots)

Am Mittwoch (29.11.), zwischen 20:15 und 22:10 Uhr, versuchten Unbekannte, in eine Wohnung auf der Görlitzer Straße in Neuss einzubrechen. Die Bewohnerin musste bei ihrer Rückkehr Hebelspuren an der Wohnungstür feststellen.

Am selbigen Tag kam es in Meerbusch zu mehreren Einbrüchen, darunter ein Versuch. Auf der Straße "Hoxdelle" wurden Bewohner eines Einfamilienhauses gegen 19:45 Uhr auf ein Geräusch aufmerksam. Als man nachsah, musste man ein von Außen beschädigtes Fenster feststellen. Vor diesem standen zwei dunkel gekleidete Personen, wovon eine, nach Angaben der Bewohner, ein nordafrikanisches Erscheinungsbild hatte. Beide Personen bestiegen fluchtartig einen dunklen Kombi und fuhren fort.

Zwischen 06:00 und 18:50 Uhr hebelten Einbrecher jeweils eine Terrassentür auf dem Kösliner Weg und der Schubertstraße auf. Im Anschluss wurden in beiden Wohnhäusern Räumlichkeiten nach Wertgegenständen durchsucht.

Am Fußfall stiegen Unbekannte zwischen 07:00 und 23:20 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus ein.

Ob die Einbrecher Beute machten, ist Bestandteil der Ermittlungen. Diese hat in allen Fällen das Kriminalkommissariat 14 aufgenommen. Es werden Tatzusammenhänge geprüft und Zeugen gesucht.

Wer sachdienliche Angaben machen kann, wird gebeten, sich telefonisch mit der Polizei unter 02131-3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei im Rhein-Kreis Neuss berät sowohl Eigentümer als auch Mieter kostenlos zum Thema Einbruchschutz. Interessenten werden ebenfalls gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131-3000 zu melden.

