Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Achern - Vorläufige Festnahme nach Zigarettenautomatenaufbruch

Achern (ots)

Zwei Männer haben sich am Donnerstag gegen 0:50 Uhr an einen an der Kreuzung Kapellenstraße/Martinstraße befindlichen Zigarettenautomaten zu schaffen gemacht. Beim Erkennen der Polizeistreifen versuchte das Duo zunächst über einen Innenhof in der Martinstraße zu flüchten. Die beiden 20 und 23-Jährigen konnten dort mit einer mitgeführten Werkzeugtasche gestellt und vorläufig festgenommen werden. Beim Zigarettenautomat wurde ein Winkelschleifer aufgefunden. Offenbar wurde mit dem Gerät versucht, den Automaten zu öffnen. Ein Diebstahlschaden entstand nicht. Im Rahmen der Ermittlungen gab es Hinweise, dass in der Karl-Bold-Straße ebenfalls ein Zigarettenautomat aufgebrochen wurde. Ob die mutmaßlichen Diebe für beide Aufbrüche verantwortlich sind ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen.

/ph

