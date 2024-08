POL-EL: Papenburg - Versuchter Einbruch

Haren (ots) - Am Sonntag zwischen 1.15 und 13.30 Uhr sind bislang unbekannte Täter in eine Gaststätte an der Emsstraße in Haren eingebrochen. Sie beschädigten eine Tür und gelangten so in die Räume, wo sie unter anderem zwei Spielautomaten aufbrachen. Die Täter entwendeten Bargeld und Spirituosen. Die Höhe des Sachschadens steht bisher noch nicht fest. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren unter der ...

