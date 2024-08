POL-EL: Nordhorn - Motorradfahrer nach Unfall verstorben

Haren (ots) - Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Freizeitzentrum an der Straße Dankern in Haren zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude. Anschließend kam es gegen 4.15 Uhr zur Detonation. Der Bereich wurde dabei völlig zerstört. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch ...

