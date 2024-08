Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Geldautomat gesprengt

Haren (ots)

Am frühen Sonntagmorgen kam es in einem Freizeitzentrum an der Straße Dankern in Haren zur Sprengung eines dortigen Geldautomaten. Die bislang unbekannten Täter verschafften sich Zutritt zu einem Gebäude. Anschließend kam es gegen 4.15 Uhr zur Detonation. Der Bereich wurde dabei völlig zerstört. Die Täter flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob sie Beute machten, ist derzeit noch unbekannt. Sie hinterließen ein großes Trümmerfeld und verursachten erheblichen Sachschaden in bislang noch unbekannter Höhe. In dem betroffenen Gebäude ist unter anderem die Rezeption des Freizeitzentrums untergebracht. Der Bereich wurde bis zum Eintreffen der Delaborierer zunächst weiträumig abgesperrt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell