Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Mobiles Blitzgerät beschädigt

Ahaus (ots)

Tatort: Ahaus, Graeser Straße;

Tatzeit: 14.07.2024, zwischen 21.00 Uhr und 23.45 Uhr;

Mit weißer Farbe besprüht haben Unbekannte in Ahaus ein mobiles Blitzgerät. Durch das Beschmieren der Kameras hatten es die Täter offensichtlich auf die Funktionsfähigkeit der Anlage abgesehen. Das Geschehen spielte sich am 14.07.2024, zwischen 21.00 Uhr und 23.45 Uhr an der Graeser Straße ab. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (ms)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell