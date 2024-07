Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Rhede - Radfahrer kollidiert mit Pkw

Rhede (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Rhede wurde am Samstagmittag ein Radfahrer schwer verletzt. Der 66-jährige Mann aus Bocholt befuhr mit seinem Pedelec den Krommerter Weg. Zeitgleich war eine Isselburgerin mit ihrem Pkw auf der Straße Butenpaß unterwegs. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 61-Jährige blieb unverletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus nach Duisburg. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell