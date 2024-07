Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Gronau-Epe (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Nienborger Straße;

Unfallzeit: 12.07.2024, 15.35 Uhr;

Bei einem Verkehrsunfall in Gronau-Epe verletzte sich ein Mann aus Heek schwer. Der 66-Jährige befuhr am Freitagnachmittag die Nienborger Straße ortsauswärts in Fahrtrichtung Heek. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der Mann mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und prallte gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Schwerverletzten in ein Krankenhaus nach Gronau. (ao)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell