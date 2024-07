POL-BOR: Gescher - Rettungshubschrauber im Einsatz

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt-Spork, Dinxperloer Straße; Unfallzeit: 11.07.2024, zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr; Vom Unfallort entfernt hat sich am Donnerstag ein Unbekannter in Bocholt-Spork. Zurück blieb ein beschädigter grauer Mercedes-Benz, der zwischen 18.00 Uhr und 18.15 Uhr auf dem Parkplatz des Friedhofes an der Dinxperloer Straße gestanden hatte. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Bocholt ...

