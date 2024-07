Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Seitenscheiben eingeschlagen

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Alter Postweg;

Tatzeit: zwischen 11.07.2024, 22.50 Uhr, und 12.07.2024, 08.30 Uhr;

Mutwillig beschädigt hat ein Unbekannter an einem geparkten Fahrzeug in Gronau die beiden hinteren Seitenscheiben. Zu einem Diebstahl aus dem Wageninneren kam es nicht. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstagabend, 22.50 Uhr, und Freitagmorgen, 08.30 Uhr, an der Straße Alter Postweg. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau: Tel. (02562) 9260. (to)

