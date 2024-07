POL-BOR: Bocholt-Mussum - Mit Pedelec gegen geparkten Lkw gefahren

Gronau (ots) - Tatort: Gronau-Epe, Gronauer Straße; Tatzeit: zwischen 10.07.2024, 18.20 Uhr, und 11.07.2024, 13.30 Uhr; In ein Wohn- und Geschäftshaus eingedrungen sind Unbekannte in der Nacht zum Donnerstag in Gronau-Epe. Um in das Gebäude an der Gronauer Straße zu gelangen, hebelten die Täter ein Fenster auf. Die Einbrecher durchsuchten das Innere. Ob es auch zu einem Diebstahl kam, stand zum Zeitpunkt der ...

