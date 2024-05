Polizeidirektion Flensburg

POL-FL: Sylt

Kampen - Nachtrag zu weiteren Vorfällen am Pfingstwochenende

Sylt / Kampen (ots)

Der Polizei war am 23.05.2024 ein Sachverhalt bekannt geworden, in dem die Staatsanwaltschaft und Kriminalpolizei Flensburg nunmehr wegen Volksverhetzung und des Verwendens von verfassungswidrigen Kennzeichen ermittelt. Eine entsprechende Pressemitteilung wurde am 24.05.2024 veröffentlicht. Nun sind im zeitlichen Zusammenhang des Pfingstwochenendes zwei weitere Vorfälle in Kampen bekannt geworden.

Der zweite Vorfall wurde bereits am 19.05.2024 bei der Polizei angezeigt. Gegen 23:45 Uhr des 19.05.2024 wurde hier nach ersten Erkenntnissen eine 29-jährige Frau in Kampen auf offener Straße zunächst fremdenfeindlich beleidigt und im späteren Verlauf auch körperlich angegriffen. Bei dem Angriff wurde die Frau leicht verletzt. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen Volksverhetzung, Körperverletzung und Sachbeschädigung aufgenommen.

Der dritte Vorfall wurde der Polizei und Staatsanwaltschaft erst an 25.05.2024 bekannt. Nach aktuellem Ermittlungsstand ist es in der Nacht von Sonntag (19.05.2024) auf Montag (20.05.2024) in einem weiteren Sylter Nachtclub zu einem Vorfall gekommen, bei dem mindestens eine Person rechtsextreme Liedtexte ("Deutschland den Deutschen, Ausländer raus!") gesungen hat. Die Polizei ermittelt auch in diesem Fall wegen Volksverhetzung.

Die Ermittlungen zu den drei Sachverhalten werden zentral durch die Staatsanwaltschaft Flensburg und das Fachkommissariat für Staatsschutz der Kriminalpolizei in Flensburg geführt und dauern an. In allen Fällen liegen Hinweise zu den Tatverdächtigen vor, die aktuell geprüft werden. Ein Zusammenhang zwischen den drei Taten wird geprüft, erscheint jedoch nach ersten Erkenntnissen nicht wahrscheinlich.

Es wird gebeten, Presseanfragen zu diesen Ermittlungsverfahren direkt an die Staatsanwaltschaft Flensburg zu richten.

Original-Content von: Polizeidirektion Flensburg, übermittelt durch news aktuell