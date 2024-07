Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Gegen Mauer gefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Füchter Straße;

Unfallzeit: 11.07.2024, 19.50 Uhr;

Beim Wenden auf einer Grundstückseinfahrt ist ein Unbekannter gegen eine Grundstücksmauer geprallt und hat diese beschädigt. Abgespielt hat sich das Geschehen am Donnerstag an der Füchter Straße in Gronau-Epe. Der Verursacher soll einen dunklen Audi gefahren haben. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell