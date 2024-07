Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Gegen stehenden Wagen gefahren

Gronau (ots)

Unfallort: Gronau-Epe, Maria-Martin-Straße;

Unfallzeit: 11.07.2024, 08.30 Uhr;

Beim Rangieren ist ein Unbekannter am Donnerstag in Gronau-Epe mit seinem Wagen gegen ein geparktes Auto geprallt. Dazu kam es gegen 08.30 Uhr auf der Maria-Martin-Straße. Bei dem Fahrzeug des etwa 55 Jahre alten Verursachers handelt es sich nach Angaben von Zeugen um einen weißen Kleintransporter mit BOR-Kennzeichen. Die Polizei bittet um Hinweise an das zuständige Verkehrskommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260. (to)

