Polizei Gütersloh

POL-GT: Brand in einem Bungalow

Gütersloh (ots)

Gütersloh (TP) - Am frühen Dienstagabend (02.07.2024) wurde der Einsatzleitstelle der Feuerwehr um 18:20 Uhr ein Brand in einer städtischen Unterkunft am Knappweg durch Bewohner gemeldet. Nach derzeitigem Kenntnisstand entstand aus bislang unbekannter Ursache an einem Stromverteilerkasten in dem Bungalow ein Feuer. Bei Eintreffen der eingesetzten Kräfte der Feuerwehr und der Polizei konnte glücklicherweise festgestellt werden, dass sich die drei anwesenden Bewohner bereits unverletzt in Sicherheit bringen konnten. Ferner wurde eine starke Rauchentwicklung, ausgehend vom Brandherd, festgestellt. Durch die eingesetzten Kräfte der Berufsfeuerwehr Gütersloh, der Freiwilligen Feuerwehr Gütersloh und Freiwilligen Feuerwehr Friedrichsdorf wurde der Brand bekämpft und Lüftungsmaßnahmen, auch im benachbarten Gebäude, durchgeführt. Der betroffene Bungalow war nicht mehr bewohnbar. Die Bewohner wurden anderweitig untergebracht. Der entstandene Brandschaden kann durch die Polizei derzeit noch nicht beziffert werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt und die weiteren Ermittlungen werden durch die Kriminalpolizei Gütersloh geführt.

